Şahan Gökbakar 'Geliyor gelmekte olan' sözleriyle duyurdu

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, "Recep İvedik 7"nin senaryosunu yazmaya başladığını "Geliyor gelmekte olan..." sözleriyle duyurdu.

Şahan Gökbakar, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak Recep İvedik serisinin yeni filminin senaryosunu yazmaya başladığını açıkladı. Film, serinin 7. filmi olacak.

Tüm zamanların en çok izlenen yerli filmleri sıralamasında ilk sırada 7 milyon 434 bin izleyiciyle "Recep İvedik 5", ikinci sırasında 7 milyon 369 bin izleyiciyle "Recep İvedik 4" yer alıyor. Serinin en az izlenen filmi "Recep İvedik 3" ise 3 milyon 326 bin izleyiciyle 29. sırada yer alıyor.

2008 yılında vizyona giren ilk "Recep İvedik" filmi ile başlayan komedi serisinin son filmi "Recep İvedik 6", 2019 yılında vizyona girdi.

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