Safiye Soyman MS hastası olan oğlunun gençlik fotoğrafını paylaştı
Safiye Soyman yaklaşık 23 yıl önce kas ve sinir hastalığı olan Multiple Skleroz (MS) teşhisi konulan oğlu Harun Akaröz ile fotoğrafını yayınladı.
Magazin 17.09.2022, 18:17
Safiye Soyman, '45 yaşında ama bebek gibi' dediği Ziya Akaröz ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Harun Akaröz ile birlikte çekilen eski bir fotoğrafını yayınladı.
Safiye Soyman, eski eşi Ziya Akaröz ile evliliğinden dünyaya gelen Harun Akaröz ile verdiği bu pozu Instagram'dan paylaştı. Ünlü şarkıcının, "Hastalanmadan önce oğlum Harun'la konsere gitmiştik, Amerika Dallas Teksas'ta hatıra fotoğrafı çektirmiştik" notunu düştüğü gönderiye beğeni yağdı.
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