Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım

Eski kayınvalidesini zor gününde yalnız bırakmayan Kocadereli, törenin ardından gece geç saatlerde Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

Balıkçıda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, dün memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlandı. Mahmutyazıcıoğlu'nun 15 yıl evli kaldığı iki çocuğunun annesi Benan Kocadereli'den de ilk paylaşım geldi. Çocuklarının babasına son vazifesini yaptıklarını söyleyen Kocadereli, kendisini yalnız bırakmayanlara da teşekkür etti.

İstanbul Bakırköy'de önceki gün saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Mahmutyazıcıoğlu'nu vuran kişi tespit edildi

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu, olayla ilgisi oldukları gerekçesiyle 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 6 kişiden 2'si Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. İş yerinden temin edilen güvenlik kameralarının yapılan incelemesinde Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve Uğur Can Bilge isimli şahısların olay yerinde oldukları ve Kadir Yasak isimli şahsın ateşli silah kullanarak Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kasten öldürülmesine ve Murat Bilmez isimli şahsın kasten yaralanması olayını gerçekleştirdiği tespit edildi.

Dün son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'dan Rize'nin Fındıklı ilçesine getirilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi Fındıklı Devlet Hastanesi morgundan alınarak cenaze namazının kılınacağı ilçe merkezindeki Merkez Camii'ne getirildi. İkindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Mahmutyazıcıoğlu, Hürriyet Mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.