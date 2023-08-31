Sabancı çiftinin sağlık durumunda olumlu gelişme

Yunanistan açıklarında botla kaza geçiren Ali Sabancı cuma akşamı geçirdiği operasyonun ardından uyutuldu. Yaşanan son gelişmeye göre, Sabancı'nın uyandırıldığı açıklandı.

İş adamı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, tatil için gittikleri Yunanistan'da tekneleri ile kaza geçirmişti.

Kayalıklara çarparak yaralanan ikili ağır yaralandı.

İlk müdahalenin ardından Bodrum'a getirilen Ali Sabancı, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak ile İstanbul'a getirildi ve özel bir hastaneye sevk edildi. Eşi hayati tehlikeyi atlatırken, Sabancı'nın durumunun ağır olduğu açıklanmıştı.

Hastanede entübe edilen ve bir operasyon geçiren Ali Sabancı bugün uyandırıldı.

Aort damarına stent takılan Sabancı, cuma akşam saatlerinde yeniden ameliyata alındı.

5 GÜN SONRA UYANDIRILDI BİLİNCİ YERİNDE

Gece geç saatlere kadar süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Sabancı’nın 48 saat uyutulmasına karar verildi.

Bu süreçte durumu takip edilen iş adamının 5 gün sonra bilincinin yerine geldiği öğrenildi.

Güzel haberi alan eşi, çocukları ve annesinin de kendisini ziyaret ettiği belirtildi.