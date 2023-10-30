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Sabancı çiftinden yeni haber geldi

Geçirdikleri elim kazadan sonra sağlık durumları merak edilen Sabancı çiftinden yeni haber geldi.

Magazin 30.10.2023, 13:43
Sabancı çiftinden yeni haber geldi

Yunanistan'da geçirdikleri bot kazasında ağır yaralanan Ali Sabancı-Vuslat doğan Sabancı çiftinin sağlık durumu ile ilgili yeni gelişme. Yüzündeki ağır yaralar nedeniyle aynalara küsen 

Pegasus Hava Yolları'nın patron Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı, Yunanistan'da geçirdikleri bot kazasında ağır yaralanmıştı. Özellikle yüz bölgesinde ağır yaralanmalar olan Vuslat Doğan Sabancı'dan yeni haber geldi. Vuslat Doğan Sabancı, ABD'de peş peşe üç ameliyat oldu.

Sabah yazarı Bülent Cankurt, bot kazasında yüzünden ağır şekilde yaralanan Vuslat Doğan Sabancı'nın, eski görünümüne kavuşabilmek için New York'a gidip peş peşe 3 estetik ameliyat olduğunu yazdı. İşte Cankurt'un yazısının ilgili bölümü:

"Vuslat Hanım, geçen hafta New York'a gitti. Kazadan birkaç ay önce estetik yaptırdığı doktora kendini emanet eden Vuslat Hanım'ın yüzüne, ilk etapta, ardı ardına üç ameliyat yapıldığını öğrendim."

"Yaralarının iyileşmesinden sonra ve bu ameliyatların sonucuna göre Vuslat Hanım tekrar bıçak altına yatacakmış. Dolayısıyla Vuslat Hanım'ın Türkiye'ye ne zaman döneceği henüz belli değil."

"Bu arada, bu zorlu süreçte, Vuslat Hanım'ın yanında annesi Sema Doğan varmış. İlk günden beri kızının başından ayrılmayan Sema Hanım, New York'ta da en büyük destekçisiymiş."

"Yüzünün görüntüsü yüzünden aynalara küsen Vuslat Doğan Sabancı, umarım bu ameliyatlarla eski sağlığına kavuşur ve İstanbul'a mutlu bir şekilde döner."

#Sabancı çifti
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