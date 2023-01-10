Sabah ezanı okunurken kararını verdi: "Bu camia bana uygun değil"

Necla Nazır ile Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz günlerde sahne hayatını bıraktığını "Maneviyatım ağır basıyor" diyerek duyurmuştu. Tuğçe Tayfur'un müziği bırakma nedeniyle ilgili son açıklamaları çok konuşuldu.

Tuğçe Tayfur, müziği bırakmakla da kalmayıp 1.5 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabındaki tüm 'açık' fotoğraflarını sildi. Tayfur, maneviyata yönelmesiyle ilgili, Sabah'a açıklamalar yaptı. Tayfur, "2 yıldır aklımda vardı ama cesaret edemiyordum." dedi ve şöyle devam etti:

"2 yılın sonunda, sabah ezan okunurken bu kararı aldım ve şimdi içim çok rahat. İyi ki böyle bir karar aldım."

Bu camia bana uygun değil. Hani derler ya benim fıtratıma uymuyor diye. Aynen öyle, camianın ortamı, sahne hayatı benim fıtratıma uygun değil.

"Mutsuzdum, şarkı söylemeyi çok seviyorum ama içinde bulunduğum sanat camiası maneviyatıma çok aykırı. Mutlu değildim bu camiada."

"Annemle de uzun süre istişare ettim. Babam da sahneleri bıraktığım için mutlu oldu. O da sahne hayatında olmamı istemiyordu."

Tesettür sorusuna cevap verdi

Tuğçe Tayfur ayrıca "Anneniz Necla Nazır oyunculuğu bırakıp kapanmıştı. Siz de düşünüyor musunuz?" sorusuna da yanıt verdi.

Allah ne nasip ederse o olur. Ben çok inançlı bir insanım. Bu konuda hayır cevabını vermeyeceğim.

"Kutsal topraklara gitmeyi çok istiyorum. Allah nasip eder inşallah."

Öte yandan Tuğçe Tayfur, bir süredir birlikte olduğu nişanlısı Burak Kalfa ile yollarını daha yeni ayırdı. Tuğçe Tayfur yaptığı paylaşımda ilişkilerinin bittiğini duyurarak "Burak Bey artık free" (özgür) dedi.

Kaynak: İnternet Haber