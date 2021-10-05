Saba Tümer'den Flash TV açıklaması

11 Ekim'de yeniden yayın hayatına başlayacak Flash TV ile anlaştığı iddia edilen ünlü sunucu Saba Tümer, kanalın yeni sezon afişlerinde kendisini görünce sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Seda Akgül, Can Ataklı, Lale Özan Arslan gibi isimlerle anlaştığı belirtilen kanalın, ünlü sunucu Saba Tümer'le de el sıkıştığı iddia edilmişti. Ancak gerçeğin böyle olmadığı, kanalın tanıtım afişlerinin reklam panolarına asılmasından sonra ortaya çıktı.

'TEKLİF GELDİ AMA KABUL ETMEDİM'

Ünlü sunucu Saba Tümer, tanıtım afişlerinde kendisini gördüğünde büyük bir şaşkınlık yaşadığını, çünkü kanalın kendisine getirdiği teklifi kabul etmediğini söyledi. Tümer, "Flash TV'nin tarafıma teklif yaptığı doğrudur ancak görüşmeler sonucunda yanıtım olumsuz olmuştur" dedi.

"FOTOĞRAFIMI GÖRÜNCE AÇIKLAMAK ZORUNDA KALDIM"

Ünlü sunucunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Zorunlu açıklama... Flash TV ile anlaşmış olduğum hakkında çıkan haberler ve görseller gerçeği yansıtmamaktadır. Flash TV'den tarafıma program yapma teklifinde bulunulduğu doğrudur ancak görüşmelerimiz sonucunda kendilerine yanıtım maalesef olumsuz olmuştur.

"ÇALIŞANLARA BAŞARILAR DİLERİM"

Bu süreçte, anlaşmamız olmamasına rağmen kurum adına hazırlanan billboardlarda fotoğrafımı görünce bu açıklamayı yapmak zorunlu hale gelmiştir. Bu vesileyle yeniden yayın hayatına başlayacak Flash TV çalışanlarına sonsuz başarılar dilerim...