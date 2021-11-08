Reyting rekorları kıran Sadakatsiz'de büyük sır ortaya çıkıyor

Sadakatsiz yeni bölümde, Asya ve Aras'ın peşine düşen Volkan, Aras'ın hayatı hakkındaki gerçekleri öğreniyor. Leyla'yı gören Volkan, konuşmalardan Leyla'nın Aras'ın eşi olduğunu öğreniyor. Volkan hız kesmeden soluğu Asya ve Aras'ın yanında alıyor. Peki Volkan gerçekleri Asya'ya anlatacak mı?

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz'in 3 Kasım Çarşamba yayınlanan son bölümünde dizinin kadrosuna, son olarak Kahraman Babam'da rol alan Aslı Orcan da katıldı. Aslı Orcan, dizide Aras'ın (Ateş) geçmişinden gelen Leyla karakterine hayat vermeye başladı.

Derin, Aras'ın sırrını çözmek için Leyla ile iletişime geçti. Ancak olayların giderek rengi değişti. Leyla, Aras'ın Tekirdağ'da olduğunu öğrenince ve bunu Derin'e sordu. Evinde Aras'ın ödülleri ve fotoğrafları olan Leyla'nın Aras'la bağlantısının ne olduğu ise izleyenleri meraklandırdı. Tekirdağ'a gelen Leyla, Aras'ın karşısına çıktı. Aras ve Asya, karşılarında Leyla'yı görünce büyük şok yaşadı.

Asya ve Aras arasında aşk ateşi yanmaya başladı. Asya'ya her geçen gün daha da aşık olduğunu söyleyen Aras, ona olan sevgisini bir kez daha dile getirdi.

Uzun zaman sonra kendini böylesine huzurlu hisseden Asya ise onun duygularına karşılık verdi. İkili arasında romantik anlar yaşandı.