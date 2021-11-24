Reynmen'e büyük şok!

Organizasyon şirketi sahibi Rıza Cerit, 2019 yılında Reynmen lakaplı şarkıcı Yusuf Aktaş ile Avrupa turnesi için 500 bin euro'luk sözleşme imzaladı. Cerit, turne öncesi Yusuf Aktaş’a 200 bin euro ödeme yaptı ancak koronavirüs pandemisi sebebiyle konserler iptal oldu. Rıza Cerit, konserlerin iptal olmasıyla Aktaş’a verdiği 200 bin euro'yu geri istedi. Ancak iddiaya göre Yusuf Aktaş aldığı parayı geri vermedi.

Bunun üzerine Rıza Cerit avukatı Eda Salman aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açarak 200 bin euro'nun tahsilini istedi.

Milliyet