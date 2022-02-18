Reynmen'den eleştirilere cevap: 'Kazanıyorum, harcıyorum'

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Geçtiğimiz günlerde annesi Nesibe Aktaş’ın gasp edilmesi hakkında ne düşündüğü sorulan Reynmen, ‘Bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Beni de yoruyor başkalarını da yormasın.’ dedi.

"KAZANIYORUM, HARCIYORUM!"

'Derdim Olsun', 'Ela' ve 'Leila' şarkılarıyla büyük bir çıkış yakalayan Reynmen, alışveriş yapmayı sevdiğini belirterek, "Kazanıyorum, harcıyorum. Alışveriş motivasyon oluyor" ifadelerini kullandı.

Reynmen'in aracının 3 milyon TL değerinde olduğu öğrenildi.