Reynmen'den eleştirilere cevap: 'Kazanıyorum, harcıyorum'
Lüks harcamalarıyla dikkat çeken YouTuber Reynmen, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. City’s Nişantaşı'na modifiyeli aracıyla gelen Reynmen, "Kazanıyorum, harcıyorum" diyerek kendisini eleştirenlere yanıt verdi.
Magazin 18.02.2022, 11:40
Snob Magazin'de yer alan habere göre; Geçtiğimiz günlerde annesi Nesibe Aktaş’ın gasp edilmesi hakkında ne düşündüğü sorulan Reynmen, ‘Bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Beni de yoruyor başkalarını da yormasın.’ dedi.
"KAZANIYORUM, HARCIYORUM!"
'Derdim Olsun', 'Ela' ve 'Leila' şarkılarıyla büyük bir çıkış yakalayan Reynmen, alışveriş yapmayı sevdiğini belirterek, "Kazanıyorum, harcıyorum. Alışveriş motivasyon oluyor" ifadelerini kullandı.
Reynmen'in aracının 3 milyon TL değerinde olduğu öğrenildi.
10
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|25
|60
|2. Konyaspor
|24
|48
|3. Adana Demirspor
|25
|41
|4. Başakşehir
|24
|40
|5. Alanyaspor
|25
|40
|6. Fenerbahçe
|25
|40
|7. Hatayspor
|25
|39
|8. Beşiktaş
|25
|38
|9. Gaziantep FK
|24
|35
|10. Kayserispor
|25
|35
|11. Sivasspor
|25
|34
|12. Karagümrük
|25
|33
|13. Galatasaray
|25
|29
|14. Kasımpaşa
|25
|28
|15. Antalyaspor
|25
|28
|16. Göztepe
|25
|27
|17. Giresunspor
|25
|26
|18. Rizespor
|25
|23
|19. Altay
|25
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|24
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|24
|49
|2. Ümraniye
|24
|49
|3. Erzurumspor
|24
|43
|4. Eyüpspor
|23
|41
|5. Bandırmaspor
|24
|40
|6. İstanbulspor
|23
|39
|7. Samsunspor
|23
|36
|8. Adanaspor
|24
|33
|9. Boluspor
|22
|31
|10. Keçiörengücü
|24
|31
|11. Tuzlaspor
|22
|30
|12. Manisa Futbol Kulübü
|24
|30
|13. Gençlerbirliği
|24
|30
|14. Menemen Belediyespor
|24
|28
|15. Kocaelispor
|23
|27
|16. Bursaspor
|23
|24
|17. Denizlispor
|24
|24
|18. Altınordu
|24
|22
|19. Balıkesirspor
|23
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|25
|63
|2. Liverpool
|24
|54
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|25
|43
|5. West Ham United
|25
|41
|6. Arsenal
|22
|39
|7. Wolverhampton Wanderers
|23
|37
|8. Tottenham
|22
|36
|9. Brighton
|24
|33
|10. Southampton
|24
|29
|11. Leicester City
|22
|27
|12. Aston Villa
|23
|27
|13. Crystal Palace
|24
|26
|14. Brentford
|25
|24
|15. Leeds United
|23
|23
|16. Everton
|22
|22
|17. Newcastle
|23
|21
|18. Norwich City
|24
|17
|19. Watford
|23
|15
|20. Burnley
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|24
|54
|2. Sevilla
|24
|50
|3. Real Betis
|24
|43
|4. Barcelona
|23
|39
|5. Atletico Madrid
|24
|39
|6. Real Sociedad
|23
|38
|7. Villarreal
|24
|36
|8. Athletic Bilbao
|24
|34
|9. Osasuna
|24
|32
|10. Celta Vigo
|24
|31
|11. Rayo Vallecano
|23
|31
|12. Valencia
|24
|30
|13. Espanyol
|24
|28
|14. Elche
|24
|26
|15. Mallorca
|23
|26
|16. Getafe
|24
|25
|17. Granada
|24
|24
|18. Deportivo Alaves
|24
|20
|19. Cadiz
|24
|19
|20. Levante
|24
|14