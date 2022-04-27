En çok izlenen komedi filmleri arasında yer alan Recep İvedik serisinin 7. filmi bir süredir merakla bekleniyordu. Recep İvedik film serisinde Şahan Gökbakar'ın hayat verdiği Recep İvedik karakterinin başına gelen komik olaylar işleniyor. Peki Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak? Şahan Gökbakar müjdeyi verdi.

İlk olarak 2008 yılında çıkan Recep İvedik filmi oldukça beğenildi. Yıllar içerisinde devamı gelen Recep İvedik serisi en son 2019'da çekildi.

Şahan Gökbakar, sosyal medya üzerinden takipçileriyle soru cevap etkinliği yaptı.

Bir takipçisinin, "Recep İvedik 7 ne zaman çıkıyor?" sorusuna Gökbakar, "Kasım civarı" yanıtı verdi. Recep İvedik 7 çekimleri için kolların sıvandığı konuşuluyor.

2008 yılında ilk filmiyle sinemalarda izleyiciyle buluşan Recep İvedik serisi, gişe anlamında birçok rekoru elinde bulunduruyor. 2019 yılında gösterime giren serinin en güncel filmi Recep İvedik 6; 3.97 milyon seyirciye ulaşmıştı.

2017 yapımı Recep İvedik 5 ise 7,437 milyon seyirciyle tüm zamanların seyirci rekorunu elinde bulundurmaya devam ediyor.