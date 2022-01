The Detroit Cobras vokalisti Rachel Nagy, 37 yaşında hayatını kaybetti. Grup, cover şarkılarıyla adından söz ettirmişti.

Acı haberi grup üyeleri sosyal medyadan duyurdu.

Grubun Instagram hesabından yapılan açıklamada "Kırık bir kalp ve büyük bir üzüntüyle grubumuzun yetenekli üyesi Rachel Nagy'yi kaybettiğimizi duyuruyoruz. Üzüntümüzü ifade edecek kelime yok. O ilham vericiydi ve yüzünde her zaman en güzel gülümsemeyi korumayı başarabilen biriydi" denildi.

Rachel Nagy'nin ölüm nedeni ise açıklanmadı.

1994 yılında Rachel Nagy'nin gitarist Mary Ramirez'le birlikte kurduğu The Detroit Cobras grubu, 1998 yılında ilk albümünü "Mink, Rat or Rabbit" adıyla piyasayasürdü. 2001'de grubun ikinci albümü, "Life, Love and Leaving" yayınlandı.

Bu iki albümün ardından grup Rough Trade Records şirketiyle anlaştı ve üçüncü albümü "Baby"yi 2005'te yayınladı. 2007'de grubun 4. albümü "Tied and True" duyuruldu. Grup daha çok 60'lı yılların şarkılarının garage rock cover'larıyla popüler oldu. Hatta Detroit'in en ünlü cover band'ı unvanı kullanıldı.