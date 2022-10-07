Rabia Öztürk, Sefo ile aşk iddialarına son noktayı koydu

'Şahsiyet', 'Gülperi' ve 'Alparslan: Büyük Selçuklu' gibi dizilerde rol alan Rabia Soytürk (26) ile rap müziğinin popüler isimlerinden olan Sefo (24), son olarak özel hayatları ile magazin gündemine geldi. Geçtiğimiz günlerde Emirgan’da bulunan bir mekanda yemek yiyen ikili, daha sonra araçları ile oradan ayrıldı.

Aşk çıkmazı!

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre, yolda gazetecilerin kendilerini takip ettiğini anlayan Sefo ve Soytürk, aracı ara sokaklara doğru sürerek, basın mensupalrından kaçmaya çalıştı. Ardından çıkmaz bir sokağa giren Sefo ve Rabia Soytürk, görüntü alınmasına engel olamadı. Ara sokağa giren ikiliden Rabia Soytürk panik olurken, Sefo ise "Olay yok" demekle yetindi.

Sefo'dan rabia soytürk paylaşımı

Sefo'nun Yeniköy'de bulunan pizzacıda yemek yerken Rabia Soytürk'le sosyal medyada fotoğraf paylaşması da dikkat çekti.

Partiye ünlü akını

Galataport'ta önceki gece bir parti düzenlendi. Partiye birçok ünlü isim katıldı. Bu isimler arasında Yüsra Geyik, Ahu Yağtu, Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi, İbrahim Selim, Boğaç Aksoy, Hasan Can Kaya, Rabia Soytürk, Aslı Turanlı ve sevgilisi Burak Çelik, Hande Doğandemir ve Tolga Akış vardı. Partide adeta şıklık yarışı yaşandı. Mekandan ayrılan ünlü simalardan bazıları dostlarıyla, bazıları sevgilisiyle, bazıları da tek başına poz verdi.

"Hayatımda birisi var ama bu sefo değil"

Önceki gece rapçi Sefo ile görüntülenen Rabia Soytürk, parti çıkışında soruları yanıtladı. Güzel oyunsu, Sefo ile aşk yaşamadığını söyledi.

Soytürk, "Bizi çektiğinizde sizleri görünce çok şaşırdım. Hayatımda birisi var ama bu Sefo değil. Biz uzun zamandan beri arkadaşız. Dün gece de sadece birlikte yemek yedik. Onun dışında başka bir şey yok" şeklinde konuştu.