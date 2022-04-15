Prens Harry ve Meghan Markle'dan Kraliçe'ye gizli ziyaret

Sussex Dükü ve Düşesi, Invictus Oyunları'na katılmak için Lahey'e uçmadan önce Kraliçe'ye gizli bir ziyarette bulundular.

Prens Harry ve Meghan'ın Windsor Kalesi ziyareti sırasında Prens Charles ile de görüştükleri bildirildi.

Çift, Ocak 2020'de kıdemli çalışan kraliyet ailesi olarak görevden ayrıldıklarından beri İngiltere'de resmi ziyarette bulunmadı.

Kraliçe'yi ziyaret, Harry'nin geçen ay Londra'daki Edinburgh Dükü'nün anma törenine katılmamasının ardından geldi.