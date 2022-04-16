Popçu Atiye gizlice evlendiği eşini ilk kez paylaştı

Türk pop müziğinin sıra dışı renkli ismi Atiye, uzun bir zaman sonra ilk defa eşiyle İstinye Park'ta görüldü.

Ailece Japon restaurantı Zum'da yemek yiyen Atiye, kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını da kırmadı. İkili sonrada çektikleri fotoğrafı sosyal medya hesaplarında paylaştı. Binlerce beğeni alan fotoğraf ikilinin 1 yıl sonra paylaştığı ilk fotoğraf oldu.

Snob Magazin