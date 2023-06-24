'Polat Alemdar' bu kez kutsal görevde
Kurtlar Vadisi'nin "Polat Alemdar"ı Necati Şaşmaz, hac ibadetini yerine getirmek üzere gittiği Mekke'de görüntülendi.
Magazin 24.06.2023, 23:17
"Kurtlar Vadisi" dizisinin "Polat Alemdar" karakterini canlandırarak hafızalarda yer edinen Necati Şaşmaz, görev için kutsal topraklara gitti.
Şaşmaz, hac ibadetini yerine getirmek üzere gittiği Mekke'de objektiflere takıldı.
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