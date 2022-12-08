Pınar Deniz’in alay konusu olan ödül konuşması Rihanna’dan alıntı çıktı!

Yargı dizisindeki Ceylin karakteriyle son günlerde adından söz ettiren Pınar Deniz En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldüğü Altın Kelebek Töreni'nde yaptığı konuşmanın ardından magazin gündemine oturdu. Sosyal medyada alay konusu olan Pınar Deniz'in devrik cümlelerle anlatmaya çalıştığı hikâyesi meğer Rihanna'nın konuşmasından çalıntıymış. İşte detaylar…

Pınar Deniz Altın Kelebek konuşmasında dünyayı kurtarmak için oyuncu olduğunu ve bu hisse de izlediği bir filmin etkisinde kalarak sahip olduğunu söylemişti. Sosyal medyada büyük dalga ve alay konusu olan bu konuşmanın aslının dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna’ya ait olduğu ortaya çıktı. Pınar Deniz’in Rihanna’yı taklit edip konuşmasını birebir kopyalaması da sosyal medyada gündem oldu.

Pınar Deniz Altın Kelebek konuşmasında dünyayı kurtarmak için oyuncu olduğunu ve bu hisse de izlediği bir filmin etkisinde kalarak sahip olduğunu söylemişti. Sosyal medyada büyük dalga ve alay konusu olan bu konuşmanın aslının dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna’ya ait olduğu ortaya çıktı.

Konuşmasında Pınar Deniz, “Çocukken duygulardan çok korkardım. Çünkü yansıtabildiğim tek duygu öfkeydi… Herhalde başka bir duygu ile tanışmadığımdan olabilir. Sonra bir film izledim. İzlediğim filmde para yüzünden çocukları katlediyorlardı ve ben bundan çok etkilendim, sabahlara kadar ağladım. Hızımı alamayıp metroda ağlayarak arkadaşıma şunları söyledim; ‘Benim bu dünyayı kurtarmam lazım, insanlara yardım etmem ve onlara dokunmam lazım’ dedim ve tam bu duygu beni şu an oyuncu yaptı” ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözler Rihanna’ya ait çıktı. Rihanna tam 5 sene önce Harvard’da yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı: “5 veya 6 yaşlarındayken reklamları gördüğümü ve dünyanın başka yerlerinde diğer çocukların acı çektiğini izlediğimi hatırlıyorum. Ve bilirsiniz bu reklamlarda ’25 Cent verebilir bir çocuğun hayatını kurtarabilirsiniz.’ diyordu. Ve ben de kendi kendime düşünürdüm çocukları kurtarabilmek için kaç tane 25 Cent biriktirebileceğimi merak ediyorum ve kendime şöyle dedim ‘büyüdüğümde, zengin olduğumda, dünyadaki tüm çocukları kurtaracağım.”