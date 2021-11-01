Pınar Deniz nasıl zayıfladı? İşte sırrı...
Hürriyet'ten İsmail Bayrak, köşesinde Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle çok konuşulan Pınar Deniz'in uyguladığı diyeti yazdı.
Magazin 01.11.2021, 16:55 01.11.2021, 16:53
“Yargı” dizisinin Ceylin’i Pınar Deniz, son dönemde yalnızca başarılı oyunculuk performansıyla değil güzelliğiyle de adından söz ettiriyor. Fazla kilolarından kurtulmak için bir dönem su diyeti uyguladığını öğrendiğim Deniz, şimdilerde ise formunu korumak için beslenmesine dikkat ediyor ve düzenli spor yapıyor. Kısıtlı bir süre uygulanabilen su diyetinde sadece su ve sıvı gıdalar tüketiliyor.
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