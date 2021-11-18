Pınar Deniz'in eski fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu
Son dönemin popüler oyuncularından Pınar Deniz'in eski fotoğrafları estetik iddialarını gündeme getirdi.
Magazin 18.11.2021, 11:38
Pınar Deniz, bu kez de eski fotoğraflarıyla gündeme geldi. "Aşk 101", "Vatanım Sensin", "İnsanlar İkiye Ayrılır" ve son olarak "Yargı" dizisinde rol alan ünlü oyuncunun görüntüleri çok konuşuldu.
Deniz'in fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Oyuncu, değişimiyle adından söz ettirdi. Sosyal medya kullanıcıları, 'estetik' iddialarını gündeme getirdi.
Deniz, daha önce yaptığı açıklamada, "Hiç estetiğim yok, bir tek dişlerimi yaptırdım. Kaşlarımı dahi bugüne kadar hiç aldırmadım. Küçükken kulaklarımı kepçe sanıp saçlarımla örtmeye çalışıyordum ama sonradan kulaklarımın da kepçe olmadığını öğrendim." ifadelerini kullanmıştı.
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