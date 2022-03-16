Pınar Altuğ'dan Yıldız Tilbe'ye tepki: 'Şarkılarını dinlemem'

Oyuncu Pınar Altuğ, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Altuğ, Yıldız Tilbe’nin sokak hayvanlarını hedef alan açıklamaları hakkında konuştu. Altuğ, "Aklımın almadığı bir durum. Umarım yanlışlıkla ifade etmiştir" dedi. İşte detaylar...

Kısa bir süre önce yoga kampından döndüğünü ifade eden Pınar Altuğ, tecrübelerini gazetecilere paylaştı.

İlk kez böyle bir kampa katıldığını söyleyen Altuğ, “Hayatımda ilk defa deneyimlediğim bir şeydi. Zaten 1,5 senedir yoga yapıyorum. Pandemi koşullarıyla online haftada bir gün yapıyorduk. Enteresan bir deneyimdi. Şunu fark ettim. 30 senedir çalışıyorum ve hiçbir anında kendi kendime kalıpta hiçbir şey düşünmeyeyim demedim. Yoga yaparken hiçbir şey düşünmüyorsun” dedi.

"TALİHSİZ BİR AÇIKLAMA"

Hayvanlara olan sevgisiyle bilinen Pınar Altuğ, Yıldız Tilbe’nin sokak hayvanlarını hedef alan açıklamaları hakkında konuştu.

Tilbe’nin “Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin” sözlerini talihsiz bir açıklama olarak nitelendiren Altuğ, şöyle konuştu:

“Talihsiz bir açıklama olduğunu ummak istiyorum. Bir zaman sonra ne yaptığının farkına varacağını ummak istiyorum. Yıldız Tilbe hepimizin çok sevdiği, sesine hayran olduğu, müziğine bayıldığı bir insan ama hayvanlar için böyle bir cümle sarf edildiğinde elimin tersiyle itmem an meselesidir. Bir canlı için böyle bir şey dileyebilmek, düşünebilmek aklımın almadığı bir durum. Umarım yanlışlıkla yanlış ifade ederek kendini söylemiştir. ‘Bütün havyanları evinize alın’ diye açıklama yapmış. Biz hayvanseverler alabildiğimiz kadarını alıyoruz zaten. Fakat bunun çözümü onları zehirleyerek değil!”

"ŞARKILARINI DİNLEMEM"

Sanatçılardan gelen tepkiler hakkında düşüncesi sorulan Pınar Altuğ, “Herkes kendince bir tavırda olabilir. Bu kadar severken böyle düşünen birini bende hayatımda tutmak isteyebilirim. Şarkılarını dinlemem olur biter. Onun umrunda olur mu bilmem ama insanların ticari yönlerde göstereceği tepkiler daha farklı olabilir” şeklinde konuştu.