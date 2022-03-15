Petek Dinçöz tek celsede boşandı

2022'de boşanan ünlüler kervanına Petek Dinçöz de katıldı. Ünlü şarkıcı, 8 yıllık eşi Serkan Kodaloğlu ile sessiz sedasız boşandı.

Ünlüler dünyasından boşanma haberleri gelmeye devam ediyor.

Şarkıcı Petek Dinçöz ile iş insanı Serkan Kodaloğlu'ndan kötü haber geldi. 2014 yılında nikah masasına oturan ünlü çift, 8 yıllık evliliklerini sessiz sedasız bitirdi.Kötü haberi sosyal medya hesabından Petek Dinçöz verdi:"Sayın Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılından beri devam eden evliliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık."Sayın Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılından beri devam eden evliliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık.Petek Dinçöz ile Serkan Kodaloğlu iki aylık birlikteliğin ardandan Baltalimanı Portaxe'de görkemli bir düğünle dünya evine girdi.