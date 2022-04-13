Petek Dinçöz'den radikal karar!
Serkan Kodaloğlu'ndan geçtiğimiz haftalarda boşanan Petek Dinçöz, boşanma sonrası oğlu İrfan Aslan ile birlikte Miami'ye yerleşme kararı aldı.
Şarkıcı Petek Dinçöz ile iş insanı Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılında evlenmiş 2017 yılında da çiftin oğulları Aslan, dünyaya gelmişti. Geçtiğimiz haftalarda mahkemeye başvuran ikili, tek celsede boşandı. Dinçöz, oğlu İrfan Aslan ile birlikte Amerika'nın Florida eyaletinde bulunan Miami'ye taşındığını duyurdu.
Konuyla ilgili Instagram hesabından paylaşım yapan Dinçöz, “Oğlumun yabancı dilini daha hızlı ve iyi geliştirebilmesi için bundan sonra ki süreçte eğitim ve öğretim yılını yurtdışında devam etmesini istediğim için, Miami‘ye yerleşme kararı aldım. Bir süre işlerim doğrultusunda gidiş-dönüş yapacağım. Onun dışında burası çok güzel, alışmaya çalışıyoruz. Elimden geldiğince de Instagram'da aktif olmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.
Karar
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