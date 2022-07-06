Pelin Batu doktor eşinden boşandı

Oyuncu Pelin Batu ve doktor Macit Bitargil, 2018 yılında Roma’da evlenmişti. Bir çocuğu olan çift geçen aylarda anlaşmazlık yaşamış ve boşanma davası açmıştı.

Anlaşmalı boşandılar

Sözcü’den Hayati Arıgan'ın haberine göre, Pelin Batu ve boşanma aşamasındaki eşi Macit Bitargil arasında anlaşma sağlandı. Boşanma davası bugün İstanbul Aile Mahkemesinde görüldü. Taraflar duruşmaya katıldı.

Anlaşmalı boşanan çiftin çocuklarının velayeti ortak anne babada kaldı. Mahkeme protokol gereği Bitargi’in çocuğu için iki bin lira nafaka ödemesine ve eğitim masraflarını karşılamasına karar verdi.

Taraflar birbirinden tazminat ve nafaka talebinde bulunmadı.

“Şiddet hiç olmadı”

Oyuncu Pelin Batu, duruşma öncesi Macit Bitargil ile yaptığı açıklamada, “Altı yıldır birlikteyiz. Anlaşmazlıklar oldu ama medyada olduğundan abartılı şeyler yer aldı. Şiddet hiç olmadı. Anlaşamıyorduk pek çok çift gibi. Çocuğumuz için daha iyi olacağını düşündük. Basında yazılanlar Macit’i çok rencide etti” dedi.

“Bizi çok üzdü”

Doktor Macit Bitargil ise, “Gerçekten basında yer alan haberlerden ben ve ailem çok rahatsız olduk. 25 yıldır şiddet görenleri tedavi eden bir doktorum. Bu ithamlarla karşılaşmak bizi çok üzdü. Dost olarak ayrılıyoruz. Çocuğumuz için elimizden gelenin en iyisini yapacağız” açıklamasında bulundu.