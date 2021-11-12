Paris Hilton sonunda muradına erdi!
3 kez nişanlanıp mutluluğu bulamayan Paris Hilton, 1 yılı aşkın süredir birlikte olduğu iş insanı Carter Reum ile dünyaevine girerek sonunda muradına erdi.
Magazin 12.11.2021, 16:55
Hilton otellerinin varisi Paris Hilton, şubat ayında nişanlandığı Carter Raum, Los Angeles'ta evlendi.
Daha önce üç kez nişanlanan Paris Hilton, 4. nişanlısında aradığı aşkı buldu. Carter Reum evlenen Hilton'un üç gün sürecek düğünde 10 farklı kıyafet giyeceği konuşuluyor.
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