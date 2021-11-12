Paris Hilton sonunda muradına erdi!

Hilton otellerinin varisi Paris Hilton, şubat ayında nişanlandığı Carter Raum, Los Angeles'ta evlendi.

Daha önce üç kez nişanlanan Paris Hilton, 4. nişanlısında aradığı aşkı buldu. Carter Reum evlenen Hilton'un üç gün sürecek düğünde 10 farklı kıyafet giyeceği konuşuluyor.