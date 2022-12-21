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Pakize Suda'dan acı haber!

Yazar, oyuncu ve şarkıcı Pakize Suda, tedavi gördüğü Fethiye Devlet Hastanesi'nde vefat etti. Acı haberi Suda'nın yeğeni Dilara Elagözlü, açıkladı.

Magazin 21.12.2022, 15:49
Pakize Suda'dan acı haber!

Pakize Suda (70), tedavi gördüğü Fethiye Devlet Hastanesi'nde vefat etti. Bir süredir demans hastalığıyla mücadele eden yazar, oyuncu ve şarkıcının, geçtiğimiz perşembe günü beyninde pıhtı attığı öğrenildi. Suda'nın yeğeni Dilara Elagözlü, "Maalesef bu sabah kaybettik. Beynindeki ana damara pıhtı attı geçen perşembe... Felç oldu. Yoğun bakımdaydı. Çok üzgünüz. Cenaze törenini Muğla'da yağacağız. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.

PAKİZE SUDA KİMDİR?

Pakize Suda, Türk oyuncu ve yazarıdır. 1952 yılında İzmir’de doğmuştur. Girit kökenlidir. Opera sanatçısı bir ablası vardır. Babası İzmirli Gazeteci Orhan Suda’dır. İzmir Kız Lisesi’ni bitirdi. 1969 yılında 17 yaşındayken katıldığı bir yarışmada Ege güzeli seçilmiştir.

Sonra şarkıcılık yapmaya başladı. Bazı filmlerde yan rollerde oynadı. 1978 Dünya Kupası dönemimde “Biz Kadınlar” isimli şarkısı ile popüler olmuştur. 70’li yıllarda Fenerbahçeli futbolcu Alpaslan Eratlı ile birlikte oldu. Gökhan Güney ile 1980'li yıllarda beraber olmuş, 1987 yılında ayrılmıştır.

#Pakize Suda #vefat
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