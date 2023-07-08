Sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sevgili Özkan Uğur’u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, sanatçı Özkan Uğur'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

Koca, "Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." dedi.

Sevgili Özkan Uğur’u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/69NB6DQXQO — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 8, 2023

ÖZKAN UĞUR KİMDİR?

Özkan Uğur, Türk müzisyen ve MFÖ (Mazhar-Fuat-Özkan) adlı ünlü Türk müzik grubunun üyelerinden biridir. MFÖ, Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'un bir araya gelmesiyle 1980 yılında kurulmuştur.

Özkan Uğur, 16 Mayıs 1951 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Grubun vokalistlerinden biri olan Uğur, aynı zamanda bas gitarist ve söz yazarıdır. MFÖ, Türk pop müziği sahnesinde uzun yıllardır var olan ve başarılı bir kariyere sahip bir gruptur. Grubun popüler şarkıları arasında "Ele Güne Karşı", "Bu Sabah Yağmur Var İstanbul'da", "Karaağaç" ve "Vak The Rock" gibi birçok hit parça yer almaktadır.

Özkan Uğur, MFÖ'nün dışında solo müzik çalışmaları da yapmıştır. Kendi adını taşıyan solo albümleri bulunmaktadır. Grup üyeleriyle birlikte uzun yıllardır sahnede olan Uğur, Türk müzik endüstrisinde önemli bir yere sahiptir ve popülerliğini korumaktadır. Özkan Uğur 8 Temmuz 2023 Cumartesi günü hayatını kaybetti.