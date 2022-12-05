Özge Ulusoy'un acı günü!

Snob Magazin'in özel haberine göre; Model Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy, hayatını kaybetti. Özge Ulusoy'un Ankara'da yaşayan babası Haydar Ulusoy'a yaya haldeyken araba çarpttı.

Haydar Ulusoy, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, vefat etti. Bir süredir birlikte olduğu iş insanı Faruk Çolakoğlu'yla evlilik kararı alan Ulusoy'un bu acı haber sonrası yıkıldığı öğrenildi.

Emekli askerî hâkim olan Haydar Ulusoy'un cenazesi salı günü İstanbul'da toprağa verilecek.