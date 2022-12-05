Özge Ulusoy'un acı günü!
Oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy trafik kazasında yaşamını yitirdi.
Magazin 05.12.2022, 09:13
Snob Magazin'in özel haberine göre; Model Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy, hayatını kaybetti. Özge Ulusoy'un Ankara'da yaşayan babası Haydar Ulusoy'a yaya haldeyken araba çarpttı.
Haydar Ulusoy, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, vefat etti. Bir süredir birlikte olduğu iş insanı Faruk Çolakoğlu'yla evlilik kararı alan Ulusoy'un bu acı haber sonrası yıkıldığı öğrenildi.
Emekli askerî hâkim olan Haydar Ulusoy'un cenazesi salı günü İstanbul'da toprağa verilecek.
Günün Anketi Tümü
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|P
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|13
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|13
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|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
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|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
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|13
|15
|14. Hatayspor
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|13
|13
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|13
|13
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|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
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|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|16
|37
|2. Samsunspor
|15
|27
|3. Keçiörengücü
|15
|26
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|14
|25
|5. Pendikspor
|14
|25
|6. Bodrumspor
|15
|25
|7. Boluspor
|15
|25
|8. Manisa FK
|15
|24
|9. Bandırmaspor
|15
|24
|10. Sakaryaspor
|16
|22
|11. Altay
|15
|21
|12. Adanaspor
|15
|18
|13. Göztepe
|14
|18
|14. Tuzlaspor
|15
|16
|15. Erzurumspor
|15
|14
|16. Altınordu
|15
|12
|17. Ö.K Yeni Malatya
|15
|11
|18. Gençlerbirliği
|15
|7
|19. Denizlispor
|15
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4