Özge Özpirinçci bebeğini kucağına aldı
Oyuncu Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk çiftinin bebekleri dünyaya geldi.
Magazin 30.11.2021, 18:30
Son olarak FOX ekranlarında yayınlanan Kadın dizisiyle ekranlara gelen oyuncu Özge Özpirinçci ilk bebeğini dünyaya getirdi.
Doğum, İstanbul'daki özel hastanede saat 15.17'de gerçekleşti. Bebeğin sağlık durumuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada, “Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk çiftinin kızları 50 santim, 3.149 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi" ifadelerine yer verildi.
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