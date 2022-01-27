Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu çifti cephesinde flaş gelişme

Yapımını NGM’nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk’ün üstlendiği, çekimlerine geçtiğimiz günlerde başlanan yeni beIN CONNECT dizisi ‘Hayaller ve Hayatlar’ın çekimleri Nişantaşı’nda devam etti.

Soğuk havaya rağmen kamera karşısına geçen dizinin yıldız oyuncularından Özge Gürel, çekim arasında gazetecilerin sorularını cevapladı.

"YAZ AYINDA EVLENECEĞİZ"

Güzel oyuncu Özge Gürel, uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Serkan Çayoğlu ile yaz aylarında evlenecekleri yönünde çıkan haberler hakkında açıklamada bulundu. Gürel, “Evet doğrudur. Düğün yaz ayında olacak ama tarihi belli değil. Serkan’ın işleri yeni bitti. Benim işim yeni başladı. Bir türlü buluşup organizasyon yapmadık.” dedi.

"TEPKİLER ÇOK GÜZEL"

Yeni dizisi ‘Hayaller ve Hayatlar’ hakkında “Çalışmayı çok özlemiştim. İlk fragman yayınlandı, tepkiler çok güzel. 4 kadının çok tatlı bir hikayesi, kadro şahane.” diyerek heyecanını dile getirdi.

"ARKEOLOJİ OKUMAK İSTİYORDUM"

Hayalindeki mesleği soran gazetecilere "Çok fazla hayallere tutunan biri değilim. Hayalleri kuruyorum, sonra unutuyorum ama kursaydım da herhalde şimdiki hayatımı kurardım. Oyunculuk hiç aklımda yoktu. Arkeoloji falan istiyordum." açıklamasıyla şaşkına çevirdi.

Snob Magazin