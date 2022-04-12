Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu çifti cephesinde flaş gelişme

Uzun süredir birlikte olan ve evlenmeye hazırlanan ünlü oyuncu Özge Gürel ile ünlü oyuncu Serkan Çayoğlu, nikah tarihini ilk kez açıkladı. İşte haberin detayları...

Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, Nişantaşı’nda bir mekan çıkışı görüntülendi.

Yaz aylarında nikah masasına oturmaya hazırlanan çifte, nikah tarihi sorulunca Gürel, "Henüz belli olmadı. Yoğun çalışıyorum ben, yeri de belli değil. Belli olduğunda söyleyeceğim, merak etmeyin. Yaz sonuna yetiştireceğiz. O kadar büyültmüyoruz yaz sonuna yetiştiririz” diye cevap verdi.

Snob Magazin