Özer Hurmacı-Mihriban Hurmacı çifti boşanmanın eşiğinden döndü
Özer Hurmacı, eşi Mihriban Hurmacı'nın sürekli astroloji ile ilgilendiğini ve çocuklarını da ihmal ettiğini öne sürerek, boşanma davası açmıştı. Ancak çift boşanmaktan vazgeçtiklerini duyurdu.
Eski futbolcu Özer Hurmacı ile 6 yıllık eşi Mihriban Hurmacı'nın boşanma davasında yeni gelişme yaşandı. Futbolcu Özer Hurmacı, astroloji haritalarına bakarak 'Beni aldatıyorsun' diye kendisine baskı yapan eşine boşanma davası açmıştı. Boşanma aşamasında olan çift, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde barışmıştı. Özer Hurmacı ve eşi, barışmalarını resmiyete dökerek açtıkları davalardan feragat etti.
Futbolcu Özer Hurmacı, 6 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı’ya evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle ‘çekişmeli’ olarak boşanma davası açmıştı.
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; eşinin sürekli astroloji ile ilgilendiğini öne süren Hurmacı, “Astroloji haritasına bakıp onu aldattığımı söylüyor” iddiasında bulunmuştu.
Hurmacı çifti geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından barıştıklarını duyurdu.
Çift, mahkemeye başvurarak karşılıklı açtıkları boşanma davalarından ve katılma alacağı davasından vazgeçtiklerine dair bir dilekçe sundu.
Feragat dilekçesini inceleyen mahkeme, çiftin boşanma davasını reddetti.
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