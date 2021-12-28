Özcan Deniz kendisinden 23 yaş küçük o isimle aşk yaşıyor

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, geçtiğimiz yıl olaylı bir şekilde boşandığı Feyza Aktan’la oğulları Kuzey için velayet savaşına girişmişlerdi. Velayet davasını kaybeden Özcan Deniz, kendisinden 23 yaş küçük İranlı sevgilisi Samar Dadgar ile görüntülendi. İşte detaylar...

Özcan Deniz, Feyza Aktan’la boşandıktan sonra oğlu Kuzey için açtığı velayet davasını kaybetti. Mahkeme çocuğun annesinde kalmasına karar verdi.

49 yaşındaki şarkıcı, kendisinden 23 yaş küçük yeni kız arkadaşıyla Arnavutköy'te orman içindeki bir otelin restoranına yemek yerken görüntülendi.

KENDİSİNDEN 23 YAŞ KÜÇÜK O İSİMLE BİRLİKTE

Flash Tv’ de yayınlanan “Seyhan Soylu ile Al Sana Haber” programında Özcan Deniz'in yeni sevgilisinin görüntüleri yayınlandı. Özcan Deniz’in yanındaki kadının; geçtiğimiz yaz birlikte oldukları ortaya çıkan İranlı modacı Samar Dadgar olduğu tahmin ediliyor.

TANINMAMAK İÇİN ŞAPKA TAKTI

49 Yaşındaki Özcan Deniz çocuklarının velayetini kaybettiği gün, 26 yaşındaki modacı Samar Dadgar ile Arnavutköy’de bir araya geldi. Restorana sevgilisiyle el ele gelen şarkıcı, tanınmamak için çok çabaladı.

KORUMALARI ETTEN DUVAR ÖRDÜ

Seyhan Soylu’nun iddiasına göre; Özcan Deniz’İn korumaları sanatçının fotoğrafları çekilmesin diye restoranda etten duvar örmüş. Seyhan Soylu’nun iddialarına göre çiftin ilişkileri çok ciddi.