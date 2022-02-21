Özcan Deniz'in yeni aşkı Samar Dadgar hakkında şaşırtan iddia!

Söylemezsem Olmaz programında Özcan Deniz'in yeni aşkı olan Samar Dadgar hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

Özcan Deniz, oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan ile yaşadığı sorunlu boşanma sürecinin ardından aradığı aşkı buldu. Kendisinden 24 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar ile aşk yaşamaya başlayan Özcan Deniz, hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

Söylemezsem Olmaz programında Samar Dadgar'ın Özcan Deniz'in evlenmeden önceki sevgilisi olduğu iddia edildi. İddialara göre Özcan Deniz Feyza Aktan ile evlenmeden önce Samar Dadgar ile sevgiliymiş.

İddialara göre Özcan Deniz'in annesi "Bu diğerinden daha beter" diyerek oğluna küstü. Seren Serengil "Annesinin yaşadığı şahit olduğu bir şeyler var" dedi.