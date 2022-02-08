Özcan Deniz'in konserleri için alacağı ücret dudak uçuklattı

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, sahnesindeki başarısıyla işletmecilerin dikkatini çekti. Bir mekânla anlaşan Özcan Deniz, sadece 8 konser için alacağı ücretle şoke etti.

Geçtiğimiz dönemlerde oğlunun velayetini eski eşi Feyza Aktan'dan alma haberleri ile sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Özcan Deniz, 2022 yılına hızlı bir başlangıç yaptı.

İranlı modacı sevgilisi ile olan fotoğraflarıyla yeni aşkını duyuran Deniz, şimdi de yeni iş anlaşmasıyla konuşuluyor.Konser vermek için sahnesine çıktığı her mekânı hınca hınç dolduran ünlü şarkıcı, bu başarısıyla dikkatleri üzerine çekti.

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