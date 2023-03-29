Özcan Deniz'e ölüm tehdidi

Şarkıcı Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar, Sarıyer'deki lüks bir sitedeki villada kiracı olarak oturuyor. 2 Mart günü kapıyı çalan görevli, "Bahçeye rögar açılacak aracınızı çeker misiniz?" dedi.

Özcan Deniz, böyle bir çalışma için önceden kendilerine haber vermeleri gerektiğini söyleyince ev sahibi geldi. İkili arasındaki tartışma sırasında ev sahibi "Ölmeyi hak ediyorsun, silahımı almaya gidiyorum, git sen de silahını al" diye konuştu.

Son dönemde ev sahibiyle başı derde girenler arasına ünlü sanatçı Özcan Deniz de katıldı.

Deniz, yeni evlendiği eşi Samar Dadgar ile oturduğu Sarıyer'deki villasının ev sahibiyle karakolluk oldu. İddiaya göre, Deniz'in bahçesinde rögar çukuru açmak isteyen ev sahibi, ünlü şarkıcıdan aracını bahçeden çekmesini istedi. Özcan Deniz, habersiz geldiği için aracını çekmeyeceğini söyleyince ev sahibi silahla şarkıcıyı ölümle tehdit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz yeni evlendiği eşi Samar Dadgar ile kiraya çıktığı Sarıyer'deki villasının ev sahibiyle karakolluk oldu. Olay 2 Mart tarihinde Sarıyer'de meydana geldi. Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar ikametinde oturduğu sırada sitenin bahçe işleriyle uğraşan görevli kapılarını çalarak ünlü şarkıcının aracını bahçenin önünden çekmesini istedi.

Rögar açma konusu kavgaya dönüştü

Ev sahibinin bahçede rögar açacağını öğrenen Özcan Deniz, böyle bir çalışma için önceden kendilerine haber vermeleri gerektiğini söyledi. Bu sırada iddiaya göre ev sahibi Özcan Deniz'in yanına gelerek sert bir dille tehditler savurmaya başladı.

Ünlü şarkıcı ev sahibini üslup konusunda uyarınca ikili arasındaki tartışma alevlendi.

Silahını çıkar seni öldüreceğim

Yine iddiaya göre ev sahibi, Özcan Deniz'e öfkelenince ünlü şarkıcıya, 'Ölmeyi hak ediyorsun, silahımı almaya gidiyorum git sende silahını al' diye konuştu.

Bu sırada Özcan Deniz'in eşi ikametinden telefonunu göstererek kayda aldığını söyleyince ev sahibi aracına gitmekten vazgeçerek tartışmaya bir süre daha devam etti.

Şikayetçi oldular

Özcan Deniz ve eşi kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunarak ev sahibi hakkında şikâyetçi oldu. Ünlü sanatçı ifadesinde ölümle tehdit edildiğini ailesinin ve kendisinin can güvenliğinin bulunmadığını söyledi.

Samar Dadgar ise verdiği ifadesinde eşinin söylediklerinin doğru olduğuna telefonu göstermeseydi ev sahibinin silahını getireceğini belirtti.