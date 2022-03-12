Özcan Deniz'den sürpriz evlilik teklifi!
Uzun süredir İranlı modacı Samar Dadgar ile aşk yaşayan şarkıcı Özcan Deniz’den şaşırtan bir hamle geldi.
Magazin 12.03.2022, 18:44 12.03.2022, 18:49
Eski eşi Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılandığı davadan beraat eden şarkıcı Özcan Deniz, İranlı modacı sevgilisi Samar Sadgar'a evlilik teklifi etti. Tektaş yüzüğünü Instagram hesabından paylaşan Dadgar, 'Hediye gibi geldin, hoş geldin' dedi.
Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan’ı darbettiği iddiasıyla 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada mahkeme, şarkıcının beraatine karar verdi.
Kendisinden 24 yaş büyük olan Özcan Deniz (50) ile aşk yaşayan Samar Dadgar, Instagram hesabından tektaş yüzüklü fotoğrafını paylaşarak evlilik teklifi aldığını müjdeledi.
Dadgar, “Hediye gibi geldin hoş geldin” yazarak Özcan Deniz’i etiketledi.
Modacının paylaşımını yorumlara sınırlandırması da dikkatlerden kaçmadı.
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