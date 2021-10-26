Ozan Tufan baba oluyor

Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Rojin, bebek emojisi kullanıp "Sürpriz" notunu düştü. Aynı paylaşımı Ozan Tufan da kendi sosyal medya hesabından yaptı.

İNGİLTERE'DE TOP KOŞTURUYOR

2015'de Fenerbahçe'ye transfer olan Ozan Tufan, sezon başında Premier Lig ekibi Watford'a transfer oldu.

ALİ KOÇ İLE KIZ İSTEMEYE GİTTİ

Ünlü futbolcu, geçtiğimiz yıl Eylül ayında, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Rojin Haspolat'ı ailesinden istemişti.

Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen nikah töreninde, çiftin şahitliklerini Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Teknik Sorumlu Emre Belözoğlu yapmıştı.