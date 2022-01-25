Ozan Tufan baba oldu
Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Watford'a kiraladığı milli futbolcu Ozan Tufan baba oldu.
Magazin 25.01.2022, 13:05
Premier Lig ekiplerinden Watford'da forma giyen milli futbolcu Ozan Tufan baba oldu. 26 yaşındaki orta saha hislerini sosyal medya hesabından paylaştı.
2021 yılında Rojin Haspolatlı ile dünyaevine giren tecrübeli futbolcu baba oldu. Tufan çiftinin erkek çocuğu dünyaya geldi. Çift, oğullarına Aren Kuzey adını verdi.
Ozan Tufan, sosyal medya hesabından oğlunu kucağına alarak yaptığı paylaşımla duygularını yazdı.
26 yaşındaki futbolcu "Hoş geldin canım oğlum. Hoş geldin Aren Kuzey. Bana en güzel hediyeyi veren canım aşkım, sizleri çok seviyorum. Biz artık 3 kişilik bir aileyiz” dedi.
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