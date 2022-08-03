Oyuncu Ufuk Özkan tek celsede boşandı

Bir dönem Geniş Aile dizisinde Cevahir karakterini canlandıran Ufuk Özkan, 17 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Zengin Kız Fakir Oğlan, Hayat Bazen Tatlıdır, Kalk Gidelim gibi yapımlarda başrolü oynayan Özkan, 2005 yılında evlendiği Anadolu Ateşi'nin başarılı dansçılarından Nazan Güneş'ten boşandı.

Eren adında bir de oğulları olan çift, anlaşmalı olarak dün evliliklerini noktaladı. Bir süredir evlilikleriyle ilgili fikir ayrılıkları yaşayan çift, İstanbul Adliyesi 8. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada sessiz sedasız boşanmayı tercih etti.17 yıllık evliliklerini bitiren çift, sosyal medya hesaplarından birbiriyle olan fotoğraflarını silmedi.

Özkan'ın 2005'te nikah masasına oturduğu 17 yıllık eşi Nazan Güneş Özkan Türk dansçıdır. Yaklaşık 10 yılı aşkın bir süre Anadolu Ateşi'nde başdansçı olarak görev yaptı.