Oyuncu Talat Bulut: '200 bin TL almışım çok mu?'

Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Talat Bulut, Nişantaşı'nda görüntülendi. Türkiye'de oyuncuların bölüm başı ücretlerinin sürekli gündeme getirilmesine tepki gösteren Bulut, ücretlerin Amerika'ya kıyasla düşük olduğunu söyledi.



Muhabirlerle laflayan Bulut, konuyla ilgili; "Bugüne kadar ne fiyat verdiler ki? Hiç haddi olmayan insanlar "Bir oyuncu bu kadar alıyormuş" diyorlar. Sana ne abi ya. Sen oturduğun yerden program yapıyorsun ve bunu tartışmaya açıyorsun. Sen mi ölçeceksin o insanların fiyatını?" dedi.

Oyuncu, sözlerine; "Şöyle düşünün: Türkiye'de iyi bir aktörün muadili Amerika'da bölüm başına bir buçuk milyon dolar alıyor. Sen burada 100 bin- 200 bin TL almışsın çok mu? Neye göre sen karar veriyorsun? Aktörlükten anlamazsan, oyuncunun değerinden anlamazsın. Sen ancak o insanlara çamur atarsın" diye devam etti.

Türkiye koşullarında iyi bir aktörün emeğinin karşılığını istemesi gerektiğini anlatan Talat Bulut, Yeşilçam döneminde birçok işten para almadan oynadığını da itiraf etti.

"Türkiye koşullarında iyi bir aktörün emeğinin karşılığı neyse onu isteyeceksin" diyen usta oyuncu, Yeşilçam döneminde para kazanamadığını ve şimdiki oyuncuların çok şanslı olduğunu savundu.

Milliyet