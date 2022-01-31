Oyuncu Serenay Sarıkaya: 'Psikolojimi alt üst etti'

Serenay Sarıkaya, otomobiline saldıran ve kendisine tehditler savuran Tayfun D. için 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Sarıkaya, ifadesinde zanlı için "Şüphelinin beni takıntı haline getirdiğini düşünmekteyim. Şüpheli, psikolojimi altüst etti" dedi.

TAKİBE DEVAM ETTİ

NTV'de yer alan habere göre; geçtiğimiz yıl ekim ayında Serenay Sarıkaya’nın danışmanlığını yapan şirketin Beşiktaş’taki ofisini basan Tayfur D. gözaltına alınmış, ardından serbest bırakılmıştı. Sarıkaya’yı takibe devam eden Tayfur D. 20 Ocak’ta bu kez de Etiler’de ortaya çıktı. Serenay Sarıkaya’nın otomobiline yumruk ve tekmelerle saldıran zanlı, sevk edildiği mahkeme tarafından ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde gözlem altına alındı.

Olayın ardından Serenay Sarıkaya, avukatı İsmail Filiz aracılığıyla mahkemeye başvurarak Tayfur Demirtaş hakkında korunma talebinde bulundu. Sarıkaya ifadesinde, “Bu şahsın beni ısrarlı bir şekilde takip etmesi, ölümle tehdit etmesi ve en sonunda ikâmetimin önüne gelip aracıma zarar vermesi can güvenliğim açısından beni çok tedirgin etmektedir. Şüphelinin beni takıntı haline getirdiğini düşünmekteyim. Şüpheli, psikolojimi altüst etti. Canıma kastetmesi düşüncesiyle iş hayatımın durmasına ve dışarı dahi çıkamaz hale gelmeme sebep olan şüpheliden şikâyetçiyim” dedi.Talebi değerlendiren mahkeme, Tayfur D'nin 2 ay süreyle uzaklaştırma almasına karar verdi.