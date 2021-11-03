Oyuncu Semra Dinçer'in tabutunun neden açık olduğu ortaya çıktı

Kuzey Güney, İstanbullu Gelin gibi dizilerde rol alan usta oyuncu Semra Dinçer geçtiğimiz gün bir süredir mücadele ettiği akciğer kanserine yenildi. 56 yaşındaki usta ismin ölümü sevenlerini büyük yasa boğdu.

Sayısız projede yer alan ve dün son yolculuğuna uğurlanan Dinçer'in cenaze törenine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve sanatçı Haluk Levent çelenk gönderirken, sanat camiasından kimse katılmadı. Büyük vefasızlık olarak değerlendirilen bu durum sosyal medyada da epey konuşuldu.

TABUT NEDEN AÇIKTI?

Cenaze töreni sırasında tabutun üstünün açık olması sosyal medyada büyük merak uyandırmıştı. MedyaTava'nın haberine göre; konuyla ilgili Köyün Muhtarı Mustafa Çetin ile görüşüldü. Ankara'ya bağlı köylerde sal denilen açık kapaklı tabutun kullanıldığını söyleyen Çetin, 'Cenaze, camiye normal kapalı tabutla geldi. Rahmetlinin ailesi, naaşı sal denilen açık tabuta aktardı. Bu köylerde her zaman yapılır. Normal tabutlarda omuzda taşımak için sap yoktur. Sal da ise vardır. Aile bireyleri cenazeyi bu şekilde mezarlığa kadar rahat taşır. Olayın başka bir sebebi yok' dedi.

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