Oyuncu Pınar Deniz'in son imajı şaşırttı!

Sevilen dizi Yargı'da Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz, yeni projesi için imaj değişikliğine gitti. Saçlarını kızıla boyatan Deniz, Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan'a benzetildi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisiyle adından söz ettiren oyuncu Pınar Deniz, yeni projesinden dolayı saçlarını kızıla boyattı.

Reklam filmleri haricinde Disney Plus ile anlaşan Pınar Deniz, yüzüne makyajla çil yaptırdı. Yeni imajını 2,7 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaştı.

Deniz, fotoğrafına "Bil bakalım ben kimim?" notunu düştü. Rolü için imaj değiştiren oyuncunun yeni imajı ise Muhteşem Yüzyıl dizisinin unutulmaz karakteri Hürrem Sultan'a benzetildi.