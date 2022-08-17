Oyuncu Peker Açıkalın'ın son hali sosyal medyada gündem oldu

Bir döneme damga vuran Avrupa Yakası dizisinde 'Gaffur' karakterini canlandıran oyuncu Peker Açıkalın'ın yeni tarzı sosyal medyada gündem oldu. Açıkalın'ın aldığı kilolar ve uzattığı sakalları dikkatlerden kaçmadı.

En çok izlenen dizilerden biri olan Avrupa Yakası'nda rol alan Peker Açıkalın'ın son hali gündeme bomba gibi oturdu. Dizideki "Çakkıdı" dansıyla hafızalara kazınan Açıkalın'ın aldığı kilolar ve uzayan sakalları dikkat çekti.

YENİ TARZI GÜNDEM OLDU

Dansı ve pijamasıyla özdeşleşen Gaffur karakterine hayat veren Peker Açıkalın ise uzun süredir ekranlardan uzak kalmayı tercih ediyor.

Ünlü oyununun yıllar içinde değişimi görenleri şaşkına çevirdi. Açıkalın'ın aldığı kilolar ve uzattığı sakalları, sosyal medyada gündem oldu.

PEKER AÇIKALIN KİMDİR?

Peker Açıkalın, Mart 1963 tarihinde Kars'ta dünyaya geldi. İlkokul ve lise eğitiminin ardından küçük yaşlardan itibaren sanata ilgi duyduğu için İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girdi ve buradan mezun oldu.

Mezun olduktan sonra Nedim Saban, Taner Barlas ve Ali Poyrazoğlu tiyatrolarında oyunculuk yapan Açıkalın, 1992 yılında "Kim Bunlar?" isimli televizyon programı ile TRT 1 kanalında izleyici karşısına çıktı.

Kariyeri boyunca; Gülşen Abi, Çiçek Taksi, Ekmek Teknesi, Ev Hali, Mert ile Ger Türkün Uzayla İmtihanı, Yahşi Cazibe, Yalan Dünya gibi birçok dizi projesinde yer alan Peker Açıkalın'ın en bilinen ve akıllarda en çok kalan dizisi ise Avrupa Yakası oldu.

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