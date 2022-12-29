Oyuncu Özge Ulusoy'un babasının hayatını kaybettiği kazayla ilgili yeni gelişme
Oyuncu Özge Ulusoy'un babası emekli Albay Haydar Ulusoy'a otomobille çarparak ölümüne neden olan sürücü hakkında dava açıldı.
Magazin 29.12.2022, 12:40 29.12.2022, 12:53
Oyuncu Özge Ulusoy'un babası emekli Albay Haydar Ulusoy'a otomobille çarparak ölümüne neden olan sürücü Elif N. hakkında "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, 4 Aralık'ta Elif N'nin yönetimindeki 06 DV 2053 plakalı araç Çankaya Turan Güneş Bulvarı Milli Savunma Bakanlığı lojmanlarının önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Haydar Ulusoy'a çarptı.
Elif N. hakkında "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, mahkumiyet halinde sürücünün ehliyetine el konulması da istendi.
İddianame, Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
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