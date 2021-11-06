Oyuncu Nihal Yalçın 13 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
Ünlü oyuncu Nihal Yalçın, haftalar sonra ilk kez kendisinden 13 yaş küçük genç sevgilisi Berker Güven'le yakalandı.
Magazin 06.11.2021, 11:54
Nihal Yalçın, kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi Berker Güven ile Cihangir'de sarmaş dolaş görüntülendi.
Sokaktaki vatandaşların bakışlarına aldırış etmeyen öpüşüden ikiliden Berker Güven, "Keyfimiz yerinde arkadaşlar. Biliyorsunuz Nihal'in basın danışmanlığını yapmaya başladım. 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödül aldı o yüzden mutluyuz" sözleriyle şaşırttı.
Nihal Yalçın, Tamer Karadağlı ile ilgili soruları yanıtsız bıraktı.
Snob Magazin
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