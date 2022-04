Oyuncu Nehemiah Persoff hayata veda etti

Marilyn Monroe'nun efsane filmi "Bazıları Sıcak Sever"den hatırladığımız ünlü oyuncu Nehemiah Persoff 102 yaşında öldü. Sayısız tv dizisi ve sinema filminde oynayan başarılı oyuncunun Kaliforniya'da kaldığı bir bakım tesisinde vefat ettiği öğrenildi.

Oyunculuk kariyerini geçirdiği felç ve diğer sağlık sorunları nedeniyle bırakmak zorunda kalan Persoff, birçok efsane filmde yer almıştı.

1959 yapımı Capone'da Johnny Torrio, ABC draması The Untouchables'ta Jake Greasy Thumb Guzik karakterini canlandıran başarılı oyuncu ayrıca Papa, Can You Hear Me filminde Barbra Streisand'ın babası Reb Mendel karakterini de canlandırmıştı.

New York'ta kaşınıp oyuncu olmadan önce ABD Ordusu'nda asker olan Persoff ayrıca New York Metrosu'nda elektrikçi olarak da çalışmıştı.

Filistin'de doğan İsrail asıllı olan oyuncu 50 yılı aşkın kariyerinde 200'den fazla yapımda rol aldı. Ayrıca iyi bir dublaj sanatçısı olarak da adından söz ettirmişti. 1929 yılında ailesiyle ABD'ye göç eden Persoff, 2. Dünya Savaşı'nda Almanlara karşı savaşmıştı.

Haber Global'in derlediği bilgilere göre 1940 yılında Elia Kazan'dan eğitim alan oyuncu ilk rolünü oynadığı Waterfront için 75 dolar almıştı.

1950'li yıllarda TV'de çok sayıda yapımda küçük rollerde yer aldı. Bunların arasında The Twilight Zone ve Alfred Hitchcock Presents da vardı. 80'lere kadar düzenli olarak televizyon ve sinemalarda boy göstermeye devam etti. The Wild Wild West, Mission: Impossible, Naked City, Gunsmoke, The Six Million Dollar Man, Hawai Five-O, Star Trek: The Next Generation gibi yapımlarda onu gördük.

1983 yılında mini dizi Sadat'ta Leonid Brezhnev'i canlandırdı. 2003'te emekliliğinden kısa bir süre önce HBO'da yayınlanan Kushner'in Angels in America'sında göründü.

Sinema dünyasında ise Humphrey Bogart'ın son filmi The Harder They Fall, The Wild Party, Some Like It Hot gibi dev yapımlarda yer aldı.

Magazin Mahallesi