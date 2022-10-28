Oyuncu Necati Şaşmaz yoğun bakıma kaldırıldı
Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakteriyle milyonlara ulaşan Necati Şaşmaz, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
Magazin 28.10.2022, 10:55
Oyuncu Necati Şaşmaz'ın fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldığı ve anjiyo olduğu öğrenildi.
Kurtlar Vadisi dizisiyle tanınan oyuncu Necati Şaşmaz, dün öğle saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Şaşmaz'ın anjiyo ameliyatının 3 saat sürdüğü ve yoğun bakım servisine kaldırıldığı öğrenildi.
Magazin sitesi Süper Kulüp'ün haberine göre, başarılı geçen operasyonun ardından oyuncu Şaşmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kurtlar Vadisi isimli mafya dizisindeki "Polat Alemdar" tiplemesiyle ünlenen Şaşmaz, son olarak bir tarikatin müridi olduğuna dair haberlerle gündeme gelmişti. Necati Şaşmaz'ın geçen yıl boşandığı Nagehan Kaşıkçı, Şaşmaz'ın müridi olduğu tarikat ve "mehdilik" iddiasının boşanma sebebi olduğunu iddia etmişti.
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