Oyuncu Merve Boluğur yeni bir aşka yelken açtı
Ünlü oyuncu Merve Boluğur ve şarkıcı Emre Kaya aşk yaşamaya başladı. Boluğur'un eski sevgilisi Erkan Şen ile Emre Kaya'yı kıskandırmak için birlikte olduğu söyleniyor.
Magazin 23.01.2022, 14:34
Sevgilisi Erkan Şen'den sessiz sedasız ayrılan oyuncu Merve Boluğur, yeni bir aşka yelken açtı. Boloğur'un, şarkıcı Emre Kaya ile aşk yaşadığı iddia edildi.
Geçtiğimiz günlerde La Boom adlı mekanında eğlenen ikilinin ilişkiye başlama hikayesi ise duyanları şaşırttı.
Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, Merve Boluğur ve Emre Kaya arasında bir yakınlaşma başlamış. Boloğur sonrasında istediği ilgiyi göremeyince onu kıskandırmak için Erkan Şen ile görüşmüş. Kaya beklediği adımı attığında Boluğur, Şen'den ayrılma kararı almış.
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