Oyuncu Kadir Çöpdemir'in acı günü!
Ünlü oyuncu Kadir Çöpdemir'in annesi hayata veda etti. Çöpdemir, acısını sosyal medya hesabından paylaştı.
Magazin 12.04.2022, 13:21
Oyuncu Kadir Çöpdemir'in annesi hayatını kaybetti. Çöpdemir, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu:
"Anneciğim gözümüzün önünden gönlümüzün içine intikal etti. Menzili mübarek, mekanı cennet olsun. Taziyede bulunan, yanımızda olan herkes sağolsun. Allah sizlere bereketli ömür nasip etsin"
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