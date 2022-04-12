Oyuncu Kadir Çöpdemir'in acı günü!

Oyuncu Kadir Çöpdemir'in annesi hayatını kaybetti. Çöpdemir, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu:

"Anneciğim gözümüzün önünden gönlümüzün içine intikal etti. Menzili mübarek, mekanı cennet olsun. Taziyede bulunan, yanımızda olan herkes sağolsun. Allah sizlere bereketli ömür nasip etsin"